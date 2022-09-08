Греция не намерена поставлять Киеву системы С-300

Греция не собирается отправлять на Украину зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства, так как они нужны для обороны самой Греции. Об этом на пресс-конференции в Салониках заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

У него поинтересовались, намерено ли правительство направить в Украину бронированные машины типа БМП-1 вместе с греческими специалистами для обучения украинских солдат, а также комплексы С-300.

Как отметил Мицотакис, вопрос об отправке С-300 в Украину «не стоит». «Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы оказываем Украине, не может идти в ущерб обороне нашей страны», — пояснил премьер.