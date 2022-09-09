Турция продолжит поддерживать Украину

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в воскресенье, 11 сентября, телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

В заявлении турецкого оборонного ведомства отмечается, что участники разговора обменялись мнениями о гуманитарной помощи и поставках зерна, а также было выражено удовлетворение работой Совместного координационного центра в Стамбуле.

«Кроме этого, подчеркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена», — говорится в заявлении Министерства обороны Турции.