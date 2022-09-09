В Белграде проходит чемпионат мира по борьбе.

Сегодня был первый день, когда разыгрывались медали. В весовой категории до 55 кг в греко-римской борьбе Эльдениз Азизли поочередно разгромил соперников из Италии, Японии, США и Грузии. Причем, Эльдениз не отдал оппонентам ни одного балла. Азизли во второй раз в карьере стал чемпионом мира.

Во время церемонии награждения и исполнения гимна Азербайджана Эльдениз не смог сдержать слез.