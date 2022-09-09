Слезы радости Эльдениза Азизли - 2-кратного чемпиона мира по борьбе! ВИДЕО
В Белграде проходит чемпионат мира по борьбе.
Сегодня был первый день, когда разыгрывались медали. В весовой категории до 55 кг в греко-римской борьбе Эльдениз Азизли поочередно разгромил соперников из Италии, Японии, США и Грузии. Причем, Эльдениз не отдал оппонентам ни одного балла. Азизли во второй раз в карьере стал чемпионом мира.
Во время церемонии награждения и исполнения гимна Азербайджана Эльдениз не смог сдержать слез.
Ульви Ганизаде (72 кг) победил борцов из Казахстана, Литвы и Турции, но в финале уступил представителю Сербии и стал серебряным призером.