Жители Агджабеди попали в ДТП в Шеки
Жители Агджабединского района попали в дорожно-транспортное происшествие в Шеки. Как передает АПА, ДТП произошло вечером в селе Зейзид.
Грузовой автомобиль марки “Газель”, управляемый жителем Агджабединского района Зией Алиевым, потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель не пострадал, но его пассажир - житель Агджабединского района Панах Афган оглу Алиев, 1998 года рождения, был госпитализирован с травмами в центральную больницу Шекинского района.
По данному факту в Шекинском горотделе полиции проводится расследование.