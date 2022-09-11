Ракетные удары: часть Украины осталась без света

В разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за ударов по объектам инфраструктуры, о проблемах с электроснабжением сообщают также в Полтавской и Сумской областях.

Жители Харькова сообщают об отсутствии света в разных районах города. Также нет электроэнергии в Лозовой, пишет "Суспільне Харків".

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту Харькова.

"Вследствие удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области", - написал Терехов.