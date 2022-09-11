Евгений Бай, автор haqqin.az 11 сентября 2022, 22:45

Лидеры и члены королевских семейств со всего света будут присутствовать 19 сентября на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Свое участие подтвердил президент США Джо Байден. О желании быть на траурной церемонии в Вестминстерском дворце объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Но в мире есть одна страна, от властей которой никак не ожидали выражения глубочайшего соболезнования Великобритании в связи с кончиной королевы. Речь идет о социалистической Кубе. Ее президент Мигель Диас-Канель объявил официальный траур и в течение всей пятницы, 9 сентября, в стране был приспущен государственный флаг. «Ее Величество Елизавета II сохраняла уважительное отношение к Кубе и способствовала расширению связей между нашими странами и народами», - говорится в сообщении кубинского правительства. «Глубокое соболезнование Карлу III, всем членам королевской семьи и всему британскому народу» выразил в своем твиттере сам Диас-Канель.

История, однако, говорит о том, что отношения между королевой и кубинскими вождями были далеко не безоблачными. С Фиделем Кастро ее роднит лишь то, что оба родились в 1926 году. Но в списке из 100 стран, которые посетила британская королева за 70 лет своего царствования, Кубы не найти. Сам Кастро посетил в Европе Испанию, Данию, Францию, Португалию, Италию, Швейцарию и даже Ватикан, но в Лондон его нога не ступала – королева тщательно берегла свою репутацию. Как пишет издание Cybercuba, «в отличие от других высокопоставленных персон она никогда не танцевала дансон (кубинский парный танец) с Фиделем Кастро». В 1988 году в Лондоне произошел инцидент, который серьезно осложнил отношения между Великобританией и Кубой. Тогда Кастро решил устранить перебежчика из кубинского Управления разведки Флорентино Аспильягу. Но в тот раз он не подослал к нему, как обычно, киллера, а поручил «разобраться с предателем» незаметному третьему секретарю кубинского посольства в Великобритании Карлосу Медине. Миссия не удалась – вместе с перебежчиком оказалось четыре человека. Медина выстрелил и ранил Аспильягу, но убить его ему не удалось. Британский Foreign Office на стал поднимать международный скандал – Медина вместе с послом Кубы Оскаром Фернандесом были отправлены на родину. Британские спецслужбы в то же время чрезвычайно заинтересовались тем, что в руках неудачливого убийцы был советский пистолет Макарова.

Этот инцидент не только очень возмутил королеву, но и перечеркнул успехи в налаживании отношений, достигнутые в течение предыдущего десятилетия. Но то, что королеве не посчастливилось увидеть красоты тропической Кубы, целиком возместил ее сын, ныне король Великобритании Чарльз, взявший имя Карла III. Летом 1992 года он вместе с супругой Камиллой Паркер тайно посетил Гавану. Пара прибыла туда на собственной яхте, которая была пришвартована в местечке, известном как Marina Hemingway – там когда-то проводились турниры по ловле голубого марлина, в которых участвовал известный американский писатель, немало лет проведший на острове. Чарльз и Камилла отобедали в самом престижном в ту пору ресторане Tocororo и оставили благодарственную подпись в книге посетителей. В 2019 году состоялся уже официальный трехдневный визит Чарльза в Гавану. Произошло это три года спустя после смерти Фиделя Кастро.