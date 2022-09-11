7 голов в матче «Карабах» – «Сабах»: чемпион выходит в лидеры

Сегодня был сыгран центральный матч 6-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. На «Азерсун Арене» « Карабах » принимал лидировавшего до начала тура «Сабах» и победил со счетом 4:3.

Гурбан Гурбанов после матча в Лиге Европы с «Фрайбургом» и перед встречей 2-го тура с «Нантом» выставил на игру полурезервный состав. Муса Гурбанлы на 29-й минуте вывел чемпионов вперед. Эммануэль Апе спустя четыре минуты восстановил равновесие. А на 43-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве после второй желтой карточки, полученной Абдулайе Ба.

На 51-й минуте Эльвин Джафаргулиев сделал счет 2:1 в пользу «Карабаха». Однако несмотря на то, что «Сабах» играл в меньшинстве, команде Мурада Мусаева удалось не только отыграться, но и выйти вперед. На 60-й минуте Джой Лэнс Микелс восстановил равновесие, а на 69-й – Алексей Кащук забил третий гол. Но бросившийся вперед «Карабах» смог вырвать не просто ничью, а победу. На 84-й и 4-й добавленной минутах Рамиль Шейдаев реализовал пенальти. В самой концовке «Сабах» забил, но судьи зафиксировали офсайд.

«Карабах» одержал пятую подряд победу и вышел в лидеры, опережая «Нефтчи» по дополнительным показателям и имея одну игру в запасе.

В другом матче сегодняшнего дня «Сумгаит» и «Шамахы» сыграли вничью 1:1.

Напомним, в трех предыдущих играх 6-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Туран-Товуз» - «Кяпяз» - 2:0, «Габала» - «Нефтчи» - 1:2, «Сабаил» - «Зиря» - 1:2.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 15 очков (5 матчей)

2. «Нефтчи» - 15 (6)

2. «Сабах» - 13 (6)

4. «Туран-Товуз» - 10 (5)

5. «Зиря» - 10 (6)

6. «Габала» - 9 (6)

7. «Сабаил» - 5 (6)

8. «Сумгаит» - 3 (6)

9. «Шамахы» - 2 (6)

10. «Кяпяз» - 0 (6).