7 голов в матче «Карабах» – «Сабах»: чемпион выходит в лидеры
Сегодня был сыгран центральный матч 6-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. На «Азерсун Арене» «Карабах» принимал лидировавшего до начала тура «Сабах» и победил со счетом 4:3.
Гурбан Гурбанов после матча в Лиге Европы с «Фрайбургом» и перед встречей 2-го тура с «Нантом» выставил на игру полурезервный состав. Муса Гурбанлы на 29-й минуте вывел чемпионов вперед. Эммануэль Апе спустя четыре минуты восстановил равновесие. А на 43-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве после второй желтой карточки, полученной Абдулайе Ба.
На 51-й минуте Эльвин Джафаргулиев сделал счет 2:1 в пользу «Карабаха». Однако несмотря на то, что «Сабах» играл в меньшинстве, команде Мурада Мусаева удалось не только отыграться, но и выйти вперед. На 60-й минуте Джой Лэнс Микелс восстановил равновесие, а на 69-й – Алексей Кащук забил третий гол. Но бросившийся вперед «Карабах» смог вырвать не просто ничью, а победу. На 84-й и 4-й добавленной минутах Рамиль Шейдаев реализовал пенальти. В самой концовке «Сабах» забил, но судьи зафиксировали офсайд.
«Карабах» одержал пятую подряд победу и вышел в лидеры, опережая «Нефтчи» по дополнительным показателям и имея одну игру в запасе.
В другом матче сегодняшнего дня «Сумгаит» и «Шамахы» сыграли вничью 1:1.
Напомним, в трех предыдущих играх 6-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Туран-Товуз» - «Кяпяз» - 2:0, «Габала» - «Нефтчи» - 1:2, «Сабаил» - «Зиря» - 1:2.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 15 очков (5 матчей)
2. «Нефтчи» - 15 (6)
2. «Сабах» - 13 (6)
4. «Туран-Товуз» - 10 (5)
5. «Зиря» - 10 (6)
6. «Габала» - 9 (6)
7. «Сабаил» - 5 (6)
8. «Сумгаит» - 3 (6)
9. «Шамахы» - 2 (6)
10. «Кяпяз» - 0 (6).