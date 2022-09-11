Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11 сентября 2022, 23:38

Как известно, в настоящее время Армения и Азербайджан ведут переговоры о послевоенных взаимоотношениях, в рамках которых рассматривается, в числе прочих, вопрос деблокирования транспортных коридоров, обсуждаемый как на экспертном, так и на высшем уровне. Параллельно в Грузии, а точнее, в ее оккупированном регионе, Абхазии, разворачиваются весьма интересные события, имеющие прямое отношение к Армении. В частности, специальная комиссия правительства Грузии заявила о возможности открытия железнодорожного движения между по территории республики и снятия запрета на транзит товаров, проходящих, в том числе, через территорию Грузии.

Крестовый перевал – проклятье для армян Очевидно, что, если кто-то и наблюдает с повышенным вниманием за процессами вокруг абхазской железной дороги, то это, в первую очередь, Ереван. Что естественно, поскольку на сегодняшний день единственная дорога, связывающая Армению с ее стратегическим (пока еще) партнером Россией, пролегает через Грузию. И все бы ничего, да только маршрут этот проходит через Крестовый перевал, являющийся наихудшей транспортной артерией из всех возможных – зимой здесь постоянные снегопады и лавины, блокирующие порой движение на несколько недель. Что же касается гололеда, то это давно уже норма, которая никого не останавливает. Понятно, что за трассой Крестового перевала местные власти присматривают, как могут, ее чистят, убирают, посыпают технической солью… Но, к сожалению, силы природы частенько преобладают над более чем скромными возможностями грузинского государства. А потом приходит лето с его селевыми потоками и оползнями, которые блокируют движение по трассе от нескольких часов до нескольких недель. Но даже когда с погодой и дорожным покрытием трассы все в порядке, никуда не исчезает главная проблема Крестового перевала – постоянные и непрекращающиеся заторы на грузино-российской границе, которые вместе с горными пиками и ущельями давно уже стали органичным фрагментом местного пейзажа.

Если вы везете груз через Крестовый перевал и вам пришлось простоять на таможне всего сутки, то вы везунчик – многим приходится «куковать» тут неделями. Сложно сказать, с чем именно связана эта «непроходимость» – то ли с естественной узостью горной дороги, не рассчитанной на столь мощный грузопоток, то ли с бюрократическими процедурами, преимущественно, на российской стороне. Так или иначе, но Крестовый перевал стал сущим проклятьем для армянских грузоперевозчиков, которым, по существу, деваться больше некуда – дорога через Азербайджан закрыта, так что, Верхний Ларс на территории Грузии остается единственным законным участком границы с Россией. Козырь в переговорах с Азербайджаном Недавно представители правительства Армении заявили, что рассматривается вопрос об открытии паромного сообщения между Грузией и Россией, рассчитанное, преимущественно, на армянских перевозчиков. Но дело это непростое, наладить надежную паромную переправу не удавалось даже в мирное время, чего уж тут говорить о военном периоде, когда России явно не до гражданских паромных переправ. Да и для Грузии открытие в данный момент нового транспортного маршрута с Россией – дело проблематичное, его подтекст очевиден: весь цивилизованный мир закрывает коммуникации с Россией, а Грузия открывает? Как?! Разве не Россия оккупировала 20 процентов вашей территории? Разве не российские танки стоят в каких-то 40 километрах от Тбилиси?.. Словом, на Грузию и так смотрят с подозрением, поскольку она не закрывает сухопутное сообщение с Россией и не блокирует активное грузовое движение по Крестовому перевалу. А если она откроет сейчас паромную переправу, то это будет такой удар по престижу Грузии на международной арене, что никакие финансовые выгоды его не компенсируют.

Таким образом, «пыточная дорога» через Верхний Ларс не имеет на сегодняшний день альтернативы, и абхазская железная дорога может стать идеальным выходом из тупика. Во-первых, с экономической и транспортной позиций – дорога через Абхазию проходит в умеренных климатических условиях, на средних высотах. Здесь мало перевалов, горных дорог и практически нет рисков лавин, оползней или селевых потоков. В результате, загруженный в Ереване железнодорожный состав без задержек и ненужных приключений прямиком доезжает до России. В общем, езжай, не хочу! Во-вторых, открытие железнодорожного сообщения с Абхазией может стать серьезным политическим аргументом Армении в её переговорах с Азербайджаном. В Баку прекрасно знают о сложностях транзита через Крестовый перевал, следовательно, осознают, что на данный момент Армения кровно заинтересована в новых путях транзита. В частности, через Азербайджан. И хочется, и колется В этой ситуации Ереван находится в положения «и хочется, и колется»: да, Армении жизненно необходим новый маршрут, но для этого необходимо пойти на тяжелейший для армян моральный компромисс – подписать с Азербайджаном мирный договор. Судорожная и непоследовательная политика Армении по данному вопросу – это индикатор нешуточных страстей, захлестывающих политическое руководство страны, которое то соглашается на открытие границ, то выдвигают условия, дезавуирующие данное согласие. Не говоря уже о том, что по данному вопросу оппозиция и власть придерживаются диаметрально противоположных позиций, да и в армянском обществе единого мнения на сей счет как не было, так и нет. Абхазская железная дорога могла бы поставить точку в этих шекспировских страстях – тогда открытие нового транспортного коридора в Россию через Азербайджан перестает быть для Еревана жизненной необходимостью, в результате чего политическое руководство Армении сможет позволить себе куда более жесткую позицию на переговорах в духе «не очень-то нам оно и надо». Словом, вариант для Армении, практически идеальный, за исключением маленького, но существенного обстоятельства – считалось, что в обозримом будущем открытие железнодорожного движения через Абхазию просто не реально. И главным образом потому, что кроме армян, этого никто не хотел.

Так обстояли дела до недавнего времени, но сейчас, похоже, ситуация изменилась. Абхазцы, которые десять лет подряд говорили, что им это не нужно, вдруг резко изменили свое мнение. Теперь в Сухуми налаживание железнодорожного транзита считают правильным и нужным делом. Вероятно, все дело в том, что война в Украине значительно увеличила транзит товаров в Россию через Грузию, причем, теперь это касается не только Армении – абхазцы увидели нешуточный рост грузопотока и поняли, что могут отхватить приличную долю от транспортного пирога. Вероятно, в этом заинтересована и Россия, для которой Грузия остается одной из немногих «форточек» в Европу, открытых для передвижения товаров, в результате чего «непроходимость» на КПП Верхний Ларс стал проблемой не только для Армении, но и для самой России. В общем Россия, Абхазия, и Армения «за», слово теперь за малым – получить согласие Грузии. А где поставят таможню? Но именно это представляется невозможным даже теоретически. Ибо ни одно, даже самое продажное правительство Грузии, никогда не откроет дорогу через Абхазию из-за отсутствия вменяемого ответа на принципиальный вопрос: «Где поставим таможню?». Вопрос далеко не технический и не логистический, речь идет о политике в чистом виде. Как известно, любая страна начинается там, где стоят ее таможенный пункт и пограничный блокпост. И вот тут-то никакого согласия между грузинами и абхазцами ожидать не приходится. С точки зрения Грузии погранпост должен находиться на реке Псоу, то есть, на границе с Россией. Тогда как абхазцы хотят видеть его на реке Ингури, которая отделяет мятежный регион от остальной Грузии.