Шведский ученый предупредил мир о риске новой эпидемии

Шведский ученый предупредил мир о начале эпидемии мирового масштаба. На этот раз источником глобальной угрозы может стать гонорея.

Об этом свидетельствуют первые случаи заболевания гонореей, которые с трудом поддаются лечению, считает сотрудник университетской больницы в городе Эребру Магнус Унемо, которого цитирует портал «Новости Швеции». Медик считает, что через 10-20 лет это инфекционное заболевание станет источником угрозы для всего мира, вытеснив остальные вирусы и бактерии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в 2017 году встревожилась из-за выявления первых случаев гонореи, которые с трудом поддаются лечению даже при применении антибиотиков. Впервые в мире такой случай обнаружили в 2011 году в Японии.