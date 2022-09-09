Зеленский: Дружба России хуже голода и холода

Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с питанием", - сказал он.

Зеленский спросил россиян, думают ли они до сих пор, что смогут напугать, сломать, склонить к уступкам украинцев и так ли они ничего и не поняли.

"Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство", - сказал он.