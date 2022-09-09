Медведев все еще верит в победу

Цели «специальной военной операции» на Украине, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты, об этом в воскресенье заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе подведения итогов прошедшей избирательной кампании.

«Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — сказал он.