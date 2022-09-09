Массовая драка в Турции: ранены азербайджанцы

Несколько азербайджанцев получили ранения во время массовой драки в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент был зафиксирован в Стамбуле. Так, в одном из кафе Сарыйерского района произошла драка. В ходе противостояния пострадали 5 человек, в том числе 4 азербайджанца и 1 гражданин Ирана.

К инциденту были привлечены сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Сообщается, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

Причина инцидента пока неизвестна.