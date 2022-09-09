Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:29

Армения ничего не предприняла в вопросе восстановления проходящего по ее территории участка железной дороги Горадиз-Агбанд-Мехри-Джульфа-Араздеян. Вопрос восстановления дороги не стоит на повестке дня правительства. Об этом говорится в информации, предоставленной министерством территориального развития и инфраструктуры Армении в ответ на запрос прессы. Железная дорога Горадиз-Агбенд-Мегри-Джульфа-Араздаян является частью «Зангезурского коридора» и, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения должна открыть транспортное сообщение для обеспечения свободного доступа из Азербайджана в Нахчыван.

Переговоры о восстановлении железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, начались после окончания 44-дневной войны. Официальный Баку быстрыми темпами осуществляет строительство части железной дороги, проходящей по его территории (Горадиз-Агбенд), и большая часть работ уже завершена. Армянская же части дороги полностью разрушена и распродана в качестве металлолома после достижения режима прекращения огня в 1994 году. В ходе переговоров с участием России сообщалось, что достигнута договоренность о восстановлении железной дороги. Но теперь правительство Армении заявляет обратное - проект заморожен. В начале этого года правительство Армении приступило к подготовке технико-экономического обоснования восстановления железной дороги, и было заявлено о проведении на на участке измерительных и планировочных работ. При этом армянская сторона заявила о необходимости обеспечения инвестиций в размере 230 миллионов долларов для проведения восстановительных работ.