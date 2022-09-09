Армения отказалась восстанавливать железную дорогу до Нахчывана чрезвычайная новость
Армения ничего не предприняла в вопросе восстановления проходящего по ее территории участка железной дороги Горадиз-Агбанд-Мехри-Джульфа-Араздеян. Вопрос восстановления дороги не стоит на повестке дня правительства.
Об этом говорится в информации, предоставленной министерством территориального развития и инфраструктуры Армении в ответ на запрос прессы.
Железная дорога Горадиз-Агбенд-Мегри-Джульфа-Араздаян является частью «Зангезурского коридора» и, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения должна открыть транспортное сообщение для обеспечения свободного доступа из Азербайджана в Нахчыван.
Переговоры о восстановлении железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, начались после окончания 44-дневной войны. Официальный Баку быстрыми темпами осуществляет строительство части железной дороги, проходящей по его территории (Горадиз-Агбенд), и большая часть работ уже завершена. Армянская же части дороги полностью разрушена и распродана в качестве металлолома после достижения режима прекращения огня в 1994 году.
В ходе переговоров с участием России сообщалось, что достигнута договоренность о восстановлении железной дороги. Но теперь правительство Армении заявляет обратное - проект заморожен.
В начале этого года правительство Армении приступило к подготовке технико-экономического обоснования восстановления железной дороги, и было заявлено о проведении на на участке измерительных и планировочных работ. При этом армянская сторона заявила о необходимости обеспечения инвестиций в размере 230 миллионов долларов для проведения восстановительных работ.
Однако теперь армянские СМИ сообщают о новом приоритете для армянской стороны – открытии автомобильной дороги. Вопрос об открытии железной дороги снят с повестки дня.
В министерстве территориального развития и инфраструктуры Армении, как и четыре месяца назад, сообщили о проведении определенных, в частности геодезически-измерительных работ на 43-километровой дороге, а также уточнений по определению расположения тоннелей и станций.
Более того, на сей раз Армения открыто заявила, что все еще не опеределен источник финансирования проекта восстановления железной дороги. По всей видимости, Армения затягивает открытие «Зангезурского коридора» и практически ничего в этом направлении не предпринимает. Хотя в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров и заявил, что стороны «достигли важного прогресса в направлении открытия коммуникаций при посредничестве Москвы».
Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с армянской общиной Владивостока поставили под сомнение оптимизм Лаврова. Пашинян заявил, что стороны не могут прийти к соглашению об открытии коммуникаций, потому что Армения не хочет предоставлять коридор на своей территории, как того хочет Азербайджан.
По его словам, открытие железных дорог должно происходить обоюдно, то есть Армения также должна иметь железнодорожное сообщение с Россией через Азербайджан.
Отметим, что Азербайджан параллельно работает над коридором «Западным Зангезурским коридором», проходящим через территорию Ирана. Активизация этого коридора может привести к исключению Армении из региональных проектов и транспортной блокаде. Так, согласно соглашению, подписанному между Азербайджаном и Ираном в марте этого года, из поселка Агбенд в Иран через реку Араз будет построен железнодорожно-автомобильный мост. В результате железная дорога Горадиз-Агбенд будет соединена с иранской железнодорожной сетью, а оттуда – с Нахчываном. А строящаяся магистраль Горадиз-Агбенд соединится с Ираном, а оттуда продлится до Нахчывана, проходя по берегам реки Араз. В результате присоединения железной дороги Горадиз-Агбенд к иранской железнодорожной сети заработает и вторая ветка транспортного коридора Север-Юг, по которому Россия в настоящее время стремится выйти к Персидскому заливу. Другая ветвь этого коридора связана с проектом железной дороги Решт-Астара, строительство которой еще продолжается.