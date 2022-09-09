США перестали покупать у России железо и сталь

Ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года почти обнулился (снизился до $0,6 млн) после $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года, передает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США, ведущего в том числе деловую статистику.

Как следует из данных Бюро, в июне основные поставки в рамках этой группы приходились на ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн). В июле их поставки упали до $0,4 млн и нуля соответственно.



В 2021 году США ввезли российских черных металлов (чугун, железо, сталь, прокат) на $2,77 млрд, в среднем по $230 млн в месяц. В прошлом году на эту страну приходилось около 9% всех поставок черных металлов из России.