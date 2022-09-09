А Иран подрывает железную дорогу Решт-Астара… все тот же главный вопрос
В течение двух дней министры транспорта Азербайджана, Ирана и России обсуждали в Баку детали строительства железной дороги Решт-Астара.
Haqqin.az много писал о самом «бородатом» долгострое ХХI века – о проекте международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», и о его железнодорожном сегменте, который Азербайджан, Иран и Россия не могут реализовать без малого двадцать лет.
С самого начала основные строительные работы велись на территории Ирана, и именно иранская сторона задерживала их ход. Сравнительно короткий по международным масштабам отрезок Казвин – Решт – Астара (Иран), который иранцы должны были сдать еще в 2008 (!!) году, по-прежнему не достроен, хотя на фоне последних изменений, происходящих на рынке грузоперевозок, он приобретает сверхактуальное значение.
Справедливости ради отметим, что в ходе строительства этой ветки иранские путейцы действительно столкнулись с рядом технических трудностей. В частности, им пришлось в сложных геологических условиях возводить десятки тоннелей и мостов, на которые пришлось около 20 процентов от общей длины трассы.
С другой стороны, строительство этого сегмента железной дороги протяженностью 164 километра и стоимостью менее полумиллиарда долларов затянулось на немыслимо долгие десять лет. В марте 2019 года все были уверены, что строители уже вышли, наконец, на финишную прямую. Но пролетели еще 3,5 года, а участок Решт-Астара (Иран) так и не достроен.
Иранская сторона, ссылаясь на сложные геологические условия, приведшие к значительному удорожанию проекта, прозрачно намекнула азербайджанским и российским партнерам, что часть дополнительных расходов они могли бы взять на себя. Азербайджан в этой связи уже принял решение выделить Ирану льготный кредит на 500 миллионов долларов. Да и Москва, вроде бы, не отказывается от помощи иранским путейцам.
Помимо этого, в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и России Сергея Лаврова, стороны обсудили транспортно-транзитные вопросы в регионе и, в частности, важность расширения транспортного коридора «Север-Юг», проходящего через территорию трех стран. После чего Россия, Иран и Азербайджан подписали в Тегеране меморандум об упрощении транзитных перевозок по МТК «Север — Юг».
Затем в иранских СМИ появились сообщения, что Азербайджан, Иран и Россия намерены совместно инвестировать в строительство железной дороги Решт-Астара (Иран), а также ссылка на заявление заместителя министра дорог и городского развития Ирана Шахрияра Эфендизаде, отметившего, что процесс инвестирования в проект строительства железной дороги Решт-Астара будет обсуждаться на встрече представителей правительства, которая пройдет в Азербайджане.
Это заявление Шахрияр Эфендизаде сделал две недели назад. Видимо, к тому моменту все три стороны достигли принципиального согласия по вопросу совместного инвестирования проекта. Как выяснилось, выданных Азербайджаном 500 миллионов долларов льготного кредита Тегерану оказалось недостаточно. На какую сумму иранцы намерены «подписать» Москву, пока неизвестно. Ответ на этот вопрос эксперты ожидали в ходе бакинского раунда трехсторонних переговоров.
Но их ожидания не оправдались. Вместо конкретных денег и планов работ по завершению недостающего сегмента, трехсторонняя встреча в Баку завершились подписанием очередной декларации. Стороны договорились в течение месяца подготовить проект соглашения по строительству железной дороги Решт-Астара и до конца 2022 года приступить к обсуждению деталей проекта.
Согласно декларации, стороны также заявили о готовности к сотрудничеству для полного использования транспортного потенциала коридора с учетом стратегической цели – довести до 2030 года перевозку и транзит 30 миллионов тонн грузов в год.
Впрочем, все это уже звучало и подписывалось неоднократно, вот только воз, как в крыловской басне, и ныне там. А так хотелось верить, что в затянувшемся долгострое международного масштаба, наступит, наконец-то, долгожданный перелом. Ведь в конечном итоге, в реализации МТК «Север-Юг» куда больше заинтересованы Тегеран и Москва, нежели Баку. Ведь это Иран и Россия хотят связать транспортным коридором Санкт-Петербург с Персидским заливом. А Азербайджану в этом интересном и перспективном маршруте отведена всего лишь скромная роль транзитного государства…