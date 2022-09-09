Haqqin.az много писал о самом «бородатом» долгострое ХХI века – о проекте международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», и о его железнодорожном сегменте, который Азербайджан, Иран и Россия не могут реализовать без малого двадцать лет.

С самого начала основные строительные работы велись на территории Ирана, и именно иранская сторона задерживала их ход. Сравнительно короткий по международным масштабам отрезок Казвин – Решт – Астара (Иран), который иранцы должны были сдать еще в 2008 (!!) году, по-прежнему не достроен, хотя на фоне последних изменений, происходящих на рынке грузоперевозок, он приобретает сверхактуальное значение.

Справедливости ради отметим, что в ходе строительства этой ветки иранские путейцы действительно столкнулись с рядом технических трудностей. В частности, им пришлось в сложных геологических условиях возводить десятки тоннелей и мостов, на которые пришлось около 20 процентов от общей длины трассы.

С другой стороны, строительство этого сегмента железной дороги протяженностью 164 километра и стоимостью менее полумиллиарда долларов затянулось на немыслимо долгие десять лет. В марте 2019 года все были уверены, что строители уже вышли, наконец, на финишную прямую. Но пролетели еще 3,5 года, а участок Решт-Астара (Иран) так и не достроен.

Иранская сторона, ссылаясь на сложные геологические условия, приведшие к значительному удорожанию проекта, прозрачно намекнула азербайджанским и российским партнерам, что часть дополнительных расходов они могли бы взять на себя. Азербайджан в этой связи уже принял решение выделить Ирану льготный кредит на 500 миллионов долларов. Да и Москва, вроде бы, не отказывается от помощи иранским путейцам.

Помимо этого, в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и России Сергея Лаврова, стороны обсудили транспортно-транзитные вопросы в регионе и, в частности, важность расширения транспортного коридора «Север-Юг», проходящего через территорию трех стран. После чего Россия, Иран и Азербайджан подписали в Тегеране меморандум об упрощении транзитных перевозок по МТК «Север — Юг».