Айдын Керимов, автор haqqin.az 02:54

Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА) доказано, что на протяжение тридцати лет Армения совершала и продолжает совершать преступления против человечности, подвергая освобожденные от оккупации территории Азербайджана в Карабахе системному и беспрецедентному по масштабам минному терроризму. В ходе работ по разминированию территорий, освобожденных от оккупации после Отечественной войны, были выявлены факты массового минирования территорий армянскими воинскими частями.

Четыре доказанных факта Информация, полученная в результате военно-технических исследований и операций по разминированию, проведенных специалистами ANAMA на освобожденных от оккупации территориях, свидетельствует о том, что Армения, в нарушении всех международных конвенций и правовых норм, осуществляет минный терроризм на территории Азербайджана и создает реальные угрозы миру и безопасности в регионе. В частности, специалисты АНАМА документально доказали, что: 1. Армянская сторона осуществляет производство, транспортировку и применение мин, запрещенных международным правом. В частности, речь идет о противопехотных взрывных волновых минах, противопехотных осколочных минах, осколочных минах направленного действия, а также самодельных взрывчатых веществах. 2. Большая часть заминированных площадей приходится на освобожденные от оккупации территориях Азербайджана, находящиеся за пределами, так называемой, «линии соприкосновения». Минирование этих территорий, в том числе, жилых районов, продолжается по сей день. 3. Армянская сторона отказывается предоставлять точную и исчерпывающую информацию о заминированных районах, что препятствует созданию атмосферы доверия и усиливает региональную напряженность. 4. В послевоенное время армянские воинские части создают новые минные рубежи, а также проводят минные работы вдоль армяно-азербайджанской государственной границы.

На всех минах – клеймо “Made in Armenia” По уточненным данным, Армения минировала оккупированные территории Азербайджана взрывчаткой собственного производства, налаженного действующим в этой стране ОАО "Электрон" по заказу Министерства обороны. "Электрон", представлявший Армению на Международной выставке сухопутных войск, которая проходила в 2008 году в Москве, представила там противопехотные мины ПМН-Э и ПМД-6. В статье Лилии Гозелян, опубликованной в газете «Республика Армения» от 4 апреля 2018 года, директор по техническим вопросам ОАО «Электрон» Сергей Джагинян, в частности, подчеркнул: «После краха Советского Союза, когда в начале 90-х началась война в Карабахе, мы начали производить мины и минометы, а уже потом наладили выпуск миноискателей».

«Минный шантаж» в армянском исполнении Произведенный ANAMA анализ картографических документов по минированию территорий, представленных Арменией азербайджанской стороне после 44-дневной войны, показал, что правдивая информация об очагах минирования содержится только в 25 процентах карт. Хотя район «линии соприкосновения» составлял около 250 километров, представленные армянской стороной карты охватывали лишь 179 километров, а на участок протяженностью 71 километр (36 километров Кельбаджар-Тертер, 26 километров - Тертер-Агдам и еще 9 километров в сторону Ходжавенда) вообще не представлено ни формуляров, ни заметок. Таким образом, несмотря на условие в трехстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года, по которому Армения должна была предоставить Азербайджану карты минных полей, на 75 процентах освобожденных от оккупации территорий саперам приходится действовать, по сути, вслепую. Судя по всему, «минный шантаж» является частью тактики армянского руководства, с помощью которого оно пытается добиться уступок в переговорном процессе. Но пока нам «по чайной ложечке» выдают локацию минных полей, гибнут ни в чем не повинные люди…

Минные поля необъявленной войны Как выясняется, армяне заминировали сугубо гражданские районы, находившиеся за пределами линии соприкосновения. Уже после окончания войны на кладбище села Юсифджанлы Агдамского района, были убиты и тяжело ранены пять членов семьи. Еще раньше от взрывов противопехотных мин гибли и получали увечья жители сёл Гюлеберд Лачинского района, Дашалты Шушинского района, Нюзгар Джебраильского района, Мехдили и Бартаз Зангиланского района, Сигнаг Ходжалинского района, Ханлыг Губадлинского района, Марзили, Юсифджанлы и Шахбулаг Агдамского района, Суговушан Тертерского района, Юхари Вейсалли и Ягливенд Физулинского района. С ноября 2020 года по август 2022 года на противопехотных минах подорвались 242 гражданина Азербайджана, посещавшие освобожденные территории или выполнявшие свои служебные обязанности, в том числе, 24 вынужденных переселенца, которые захотели увидеть родные места. При этом 132 человека стали жертвами инцидентов, произошедших за пределами линии соприкосновения. Специалисты ANAMA отмечают, что в этих районах армяне нередко прибегали к изощренной тактике минирования, устанавливая противопехотные мины поверх осколочно-фугасных боеприпасов, что приводило к дополнительным человеческим жертвам.

За 30 лет, пока эти территории находились под армянской оккупацией, международная компания саперов HALO Trust, являющаяся американо-британской благотворительной организацией, проинспектировала (то есть, расчистила, исследовала или зарегистрировала, как подозрительную территорию) 4.848 388 квадратных метров площадей, которые могли быть заминированы. Исследуя, в основном, районы за линией соприкосновения (Джебраильский, Физулинский, Ходжавендский, Зангиланский, Агдамский), саперы HALO Trust обнаружили большое количество взрывных устройств. Хотя от армянской стороны никакой информации на сей счет не поступало. Агентство уполномочено заявить По мере того, как специалисты ANAMA продвигаются вглубь освобожденных районов, обнаруживаются все новые и новые заминированные территории. Как выясняется, при отступлении армянские воинские части не только сжигали дома, но и минировали территории. В зангиланском селе Даг Тумас, расположенном на границе с Джебраильским районом, было обнаружено большое количество противотанковых мин, заложенных армянами при отступлении. Таким же образом была заложена пластиковая взрывчатка на дорогах от Физулинского района до территории Красного Базара.

При этом позиции, на которых в настоящее время находятся азербайджанские воинские части (имеются в виду районы, подконтрольные российским миротворцам), были заминированы армянскими военными повторно. По информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики и Агентством по разминированию, на части территории Лачинского района обнаружены противопехотные мины, закопанные уже после окончания военных действий. С 15 по 31 августа текущего года Министерство обороны выявило и обезвредило 1.318 мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году, то есть, через год после окончания 44-дневной войны.