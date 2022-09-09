Американские эксперты: Украина переломила ход войны, но...

Украинская армия нанесла крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

Эксперты отмечают, что длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней. Вооруженные силы Украины применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции. Украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, успешно вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, отмечают эксперты ISW. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

Эксперты указывают, что Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение захваченной Россией территории, в связи с этим война, скорее всего, затянется до 2023 года.

Украина переломила ход войны в свою пользу. Теперь Киев, возможно будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а Россия - все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление со стороны Украины, заключают американские эксперты.