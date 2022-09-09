Генштаб: украинцы за сутки отвоевали более 20 населенных пунктов

Утром в понедельник, 12 сентября, на 201-й день войны Генштаб Украины опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за минувшие сутки россиян удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Сводка опубликована в Facebook.

Согласно информации, россияне сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступления армии Украины по отдельным направлениям.

Российские военные продолжают огневое поражение украинских позиций, ведут воздушную разведку и пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения.