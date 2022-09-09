Перешла «красную черту»: российский посол обвиняет Германию

Поставки Германией летального оружия Украине - «красная черта», которую власти ФРГ не должны были переступать. Так считает посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам российского дипломата, «это путь в никуда», который якобы затягивает военный конфликт.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства - это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», - заявил Нечаев.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что украинские военные получили от Германии такое оружие, которое пока не стоит на вооружении Бундесвера. Берлин передал Киеву зенитные и противотанковые комплексы, «тонны боеприпасов», РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары, говорил канцлер.

