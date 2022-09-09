Армяне стреляют на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявляет об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

Согласно сообщению, с вечера 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района и Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Новоивановка Кедабекского района и Хюсюлю Лачинского района.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Аггая Кельбаджарского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.