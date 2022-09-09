Аваз Зейналлы и Эльчин Садыгов находятся в СИЗО СГБ

Задержанные несколько дней назад журналист Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов доставлены в следственный изолятор Службы государственной безопасности. Об этом сообщил адвокат Эльчина Садыгова - Бахтияр Гаджиев.

Утверждается, что несмотря на то что Зейналлы и Садыгова задержали сотрудники Генпрокуратуры, после суда их доставили в следственный изолятор СГБ.

11 сентября Бинагадинским районным судом в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В отношении Аваза Зейналлы возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении Эльчина Садыгова - по статье 32.311.3.3 (участие во взяточничестве в крупном размере).



Напомним, несколько дней назад haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, обрушившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.