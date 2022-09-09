В Баку молодая мать убила своего ребенка

В Сураханскую районную прокуратуру поступила информация о смерти годовалого ребенка в поселке Говсан.

Согласно сообщению прокуратуры, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что мать ребенка Наргиз Багыева (2002 г.р.) умышленно убила ребенка, добавив ему в еду пероксид водорода.

В Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Женщина задержана в качестве подозреваемого лица и передана следствию.