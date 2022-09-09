Разведка Украины: в России сменили командующего войсками

В России сменили командующего западной группировкой вооруженных сил после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Руководящий состав западной группировки РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны. С целью восстановления "устойчивости управления" группировки ее возглавит командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав группировки "Центр" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении, отметили в разведке. Он был назначен на должность командующего западным военным округом 26 августа 2022 года, на котором сменил генерал-лейтенанта Андрея Сычевого (в должности три недели).