США выделяют 2 млн долларов на разминирование Карабаха

Вашингтон выделит два миллиона долларов гуманитарной помощи по разминированию районов, затронутых войной в Карабахе осенью 2020 года.

«В целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты рады объявить о выделении $2 млн на гуманитарные операции по разминированию в районах, пострадавших от интенсивных боевых действий осенью 2020 года между армянскими и азербайджанскими силами на Южном Кавказе», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

В Госдепе напомнили, что в ноябре 2021 года США передали организациям, занимающимся разминированием региона, полмиллиона долларов.