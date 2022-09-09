На этот раз Kontakt доставил радость в отдаленные горные села Исмаиллы – Сулут, Ахан, Зарнава, Мудри, Юхари Джулян и Сардахар. В рамках проекта «Мы загадали желание» сеть в преддверии нового учебного года подарила детям из малообеспеченных семей сумки с годовым запасом школьных принадлежностей.

Проект, который осуществился при поддержке «Азербайджанского общества Красного Полумесяца» (ОКП), охватил 107 учащихся 1-6 классов. В соответствии с классом учеников им предоставили годовой запас школьных принадлежностей: сумки, пеналы, карандаши, тетради и др. В процессе вручения принадлежностей приняли участие представители «Kontakt Home», сотрудники и волонтеры «ОКП».

Отметим, что в ходе реализации проекта не только школьники, но и их родители выразили симпатию и благодарность:

«Несмотря на сложные дорожные условия, мы смогли доставить нашу любовь и школьные принадлежности в отдаленные горные села Исмаиллы. Улыбки школьников и приятная беседа с их родителями подняли нам настроение. Хотим выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в реализацию проекта «Мы загадали желание», а именно сделали покупки в магазинах сети «Kontakt». Мы очень рады, что смогли реализовать данный проект», - сказала Улькер Гусейнова, представитель сети магазинов «Kontakt».