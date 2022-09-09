Разведка Британии: доверие российских войск к высшему военному руководству ухудшится

На фоне успешного контрнаступления ВС Украины большая часть российских сил вынуждена перейти исключительно к обороне. Ситуация на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству страны, говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 12 сентября.

"Перед лицом наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона", - отмечают британские военные.

По данным разведки, на юге Украины, недалеко от Херсона, войска РФ "изо всех сил пытаются перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта". Отмечается, что украинская дальнобойная артиллерия так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

Успехи украинской армии имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть российских сил в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет срочной организации обороны. И без того невысокое доверие войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится, считают в британской разведке.