Главный танковый завод России переведен на круглосуточную работу

Сразу после отступления российской армии под Харьковом сотрудников сборочного цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле перевели на круглосуточный режим работы. Изменение графика работы объяснили «производственной необходимостью».

«Перед предприятием поставлена задача – в разы увеличить выпуск боевых машин. Поэтому в цех дополнительно принимают людей. Новичков обучают уже непосредственно на местах под руководством опытных высококлассных специалистов», – приводит слова представителя завода URA.RU.

Речь идет о 12-часовом рабочем дне и 8-часовой смене в субботу для работников механосборочного, металлургического и вагоносборочного производств, уточняет Tagilcity.ru.

В отпуск сотрудникам уходить запретили. Также предприятие перебрасывает на механосборочное производство, где собираются танки, работников с других подразделений и в ускоренном порядке переобучает их.

«Уралвагонзавод» считается предприятием, ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.

Украина начала контрнаступление на юге и северо-востоке страны, добившись наибольших результатов в Харьковской области. На 11 сентября Вооруженным силам Украины удалось освободить от российской оккупации более 3 тыс. квадратных километров территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.