Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова
«В связи с тем, что в ходе расследования, проведенного на основании информации, опубликованной в СМИ, и поступившего обращения, Генпрокуратурой Азербайджана были выявлены обоснованные подозрения в получении должностным лицом взятки в крупном размере.
Как сообщили haqqin.az, в Следственном управлении ведомства начато расследование по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР.
Генпрокуратура заявила, что следствием были установлены подозрения в том, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, гендиректор ООО «Hural Yayınları» Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.
На основании собранных предварительных доказательств А.Зейналлы и Э.Садыгов были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.3 Уголовного кодекса и 32.5, 311.3.3 (содействие в получении взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР. Им было предъявлено обвинение, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Генеральная прокуратура Азербайджана также сообщает, что необходимые следственно-оперативные мероприятия по полному, всестороннему и объективному расследованию всех обстоятельств, имеющих юридическое значение по уголовному делу, продолжаются.