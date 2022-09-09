Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова

«В связи с тем, что в ходе расследования, проведенного на основании информации, опубликованной в СМИ, и поступившего обращения, Генпрокуратурой Азербайджана были выявлены обоснованные подозрения в получении должностным лицом взятки в крупном размере.

Как сообщили haqqin.az, в Следственном управлении ведомства начато расследование по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР.

Генпрокуратура заявила, что следствием были установлены подозрения в том, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, гендиректор ООО «Hural Yayınları» Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.