Новое назначение в «Муганбанке»

Имеющий более чем 18-летний опыт работы в банковской сфере Мурад Мехтиев занимал различные должности в ОАО AGBank, пройдя путь от рядового специалиста до заместителя директора департамента. После долгое время занимал должность заведующего филиалом в ОАО AGBank. С 2020 года работал в ОАО Rabitabank советником по продажам заместителя председателя правления, а затем заведующим филиалом «Каспиан» этого же банка.

ОАО «Муганбанк» начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах «Муганбанка» можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.