«Азеригаз» о временных перерывах в газоснабжении

В целях устранения возникших проблем и предотвращения утечек газа на участке магистрального газопровода «Азадкенд-Имишли» с утра вторника, 13 сентября, планируется прекратить подачу газа к станциям «Имишли» и «Отузикилар» для проведения ремонтных работ.

Во время проведения ремонтных работ произойдет временный перерыв в газоснабжении Имишлинского района (полностью), 11 населенных пунктов, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, и села Мазрали Саатлинского района.