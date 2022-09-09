В Турции начались учения с участием 15 стран НАТО
В Средиземном и Эгейском морях проходят военно-морские учения НАТО. В них принимают участие военнослужащие из 15 стран альянса, сообщает турецкая газета Milliyet.
Маневры получили название Dynamic Mariner-Mavi Balina-Nusret. Они продлятся до 22 сентября. В учениях задействовано около 8 тыс. человек, 52 корабля, четыре подлодки, 34 самолета, 16 вертолетов. В маневрах участвуют турецкий десантный корабль-амфибия TCG Sancaktar и флагманский корабль ВМС Турции TCG Anadolu, который может быть сконфигурирован как легкий авианосец.