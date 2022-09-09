МЧС и NEBOSH подписали меморандум о взаимопонимании фото
Азербайджанский Государственный Технический научно-исследовательский Институт Охраны Труда МЧС и Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горном надзоре и «Национальная экзаменационная комиссия по охране труда» (NEBOSH) подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.
Меморандум подписали директор института Мамед Багир-заде и менеджер по развитию бизнеса NEBOSH в Великобритании и Евразии Кристиан Хоппер.
Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве направлен на укрепление потенциала посредством обмена знаниями и опытом, проведение совместных тренингов и семинаров, а также расширение сотрудничества по соответствующим функциям. Для реализации этого было принято решение создать совместную рабочую группу.
Кроме того, на церемонии подписания Меморандума также обсуждался вопрос организации квалификационных тренингов NEBOSH и экзамена на азербайджанском языке.
Отметим, что NEBOSH является ведущей международной организацией, обеспечивающей квалификацию в области охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды. С момента основания в 1979 году более 400 000 специалистов по всему миру получили квалификацию NEBOSH.