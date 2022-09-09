В Госдуме обещают Украине «ждать сюрпризов» видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов вернулся в зону «спецоперации».
На опубликованном в Telegram видео Делимханов посоветовал Украине «ждать сюрпризов», а также анонсировал наступление по всей линии фронта.
«Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого... не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас», - грозит Делимханов.
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