Медведев потребовал «тотальной капитуляции» Украины

Нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, - детская разминка перед требованиями будущего. Так зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы украинского государства о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что договор с Россией может быть заключен после освобождения занятых РФ украинских территорий. «Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями», - сказал он.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - написал в своем Telegram-канале Медведев.

О переговорах заговорил накануне и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», - сказал Лавров. По его словам, Киев будет «навязывать нам свои условия», если российские войска уйдут с украинской земли. Поэтому России остается только достигать целей, которые «были поставлены президентом в рамках специальной военной операции», подчеркнул глава МИД.