Россия предложила Индии скидку на нефть, но с условием

Россия уведомила Индию о том, что готова предоставить ей еще большие скидки на поставки нефти, если та откажется от поддержки инициативы G7 о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Business Standard.

«В принципе, просьба состоит в том, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято после переговоров со всеми партнерами», - рассказал изданию представитель МИД Индии.

По его данным, взамен на блокирование решения G7 Индии могут быть предоставлены «существенные скидки» - более значительные, чем ранее предложенные Индии Ираком.

Чиновники в Нью-Дели считают, что, даже несмотря на скидки, Индии стоит увеличить поставки нефти из России. Они объясняют это «нестабильной внутренней ситуацией в Ираке», который стал одним из главных поставщиков топлива для страны.

Страны «Большой семерки» приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть и добиваются, чтобы к нему присоединились Индия и Китай. Цель инициативы Запада - лишить Россию финансов на продолжение войны в Украине. Согласно достигнутой договоренности, потолок цен для российской нефти заработает 5 декабря этого года, а для нефтепродуктов - 5 февраля 2023-го. Если цена по контракту будет выше установленной, страховать перевозку нефти будет запрещено.