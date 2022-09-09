В МЧС ночные тренинги фото; видео
Южный региональный центр МЧС Азербайджана провел ночную тренировку на тему «Спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях в ночное время».
Как сообщили haqqin.az, тренировка проводилась с целью дальнейшего повышения уровня боевой и профессиональной подготовки личного состава регионального центра МЧС, совершенствования навыков гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации в различных экстремальных условиях, в том числе в ночное время.
В ходе практического обучения спасатели «помогали пострадавшим, оказавшимся в трудном положении» в автомобилях во время автомобильной аварии.
После успешно проведенного тренинга были проанализированы полученные результаты, даны соответствующие задания.