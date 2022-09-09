Какой будет погода завтра?

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра, 13 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 19-22° тепла, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление снизится с 757 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди. Ночью и утром будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 27-32° тепла.