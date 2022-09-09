Банк АВВ станет спонсором Shusha Chess 2022

21-24 сентября 2022 года в Шуше состоится международный шахматный турнир Shusha Chess 2022. Турнир организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша. Главным спонсором мероприятия стала SOCAR, банк АВВ и Azərxalça также оказали поддержку в организации.

Международный шахматный турнир состоится в культурной столице Азербайджана - Шуше впервые после Победы в Отечественной войне. Мероприятие посвящено 190-летию выдающейся поэтессы и мецената Хуршудбану Натаван. Shusha Chess 2022 пройдет в двух категориях - среди мужчин и женщин. В каждой категории 10 шахматистов будут соревноваться по рапиду и блицу.

Спонсорская поддержка Shusha Chess 2022 является продолжением проектов корпоративной социальной ответственности АВВ в различных направлениях. Своим участием в подобных проектах АВВ способствует популяризации физического и интеллектуального спорта в Азербайджане, а также оказывает поддержку талантам и будущему азербайджанского общества.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.