На освобожденных землях нашли еще 69 мин
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Как отметили haqqin.az в пресс-службе Агентства, в ходе операций по разминированию с 5 по 10 сентября обнаружены и обезврежены 49 противопехотных и 20 противотанковых мин, а также 120 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 457 гектаров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!