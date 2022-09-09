Анкара предупреждает Афины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил власти Греции, к чему могут привести провокации Афин в регионе, передает Anadolu.

«Афинам неймется. Те, кто идет на поводу у внешних сил, обречены пожинать последствия своих действий. Мои слова - открытое предупреждение Греции», - сказал глава турецкой дипломатии.

По словам турецкого министра, Турция в последние два месяца делает все для сохранения атмосферы добрососедства в Эгейском море, тогда как греки продолжают нагнетать обстановку.

Агентство напоминает, что в конце августа греческие военные совершили несколько провокаций в Эгейском и Средиземном морях. Против самолетов ВВС Турции были задействованы ЗРК С-300. А в конце прошлой недели в международных водах Эгейского моря катера береговой охраны Греции обстреляли гражданское судно, на борту которого, в частности, были и граждане Азербайджана.