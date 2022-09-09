Минобороны Азербайджана опровергло обстрел Красного базара
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда армянских СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Красный базар в Ходжавендском районе, в результате чего нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.
«Подобная информация не обоснована и не отражает действительности. Категорически опровергаем ее», - заявили в Минобороны Азербайджана.
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