В захваченных Россией Херсоне и Мелитополе гремят взрывы

В понедельник, 12 сентября, в захваченном российской армией Херсоне прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

Согласно информации, прогремело около десяти взрывов. Также сообщается о работе российских систем ПВО. "Власти" Херсонской области заявили, что украинские военные якобы нанесли удар по Антоновскому мосту, добавив, что целью ударов ВСУ является "паромная переправа для гражданских лиц".

Взрывы прогремели в понедельник и в Мелитополе, также захваченном россиянами. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Федоров добавил, что ожидаются подробности взрывов в городе.