Армянская оппозиция настроена на смену власти Пашиняна

Оппозиционное движение, состоящее в основном из представителей двух парламентских фракций, инициировало новый формат политической борьбы. Об этом пишут армянские СМИ.

«Движение «Сопротивление», костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции парламента Армении, продолжит добиваться смены правительства». Об этом заявил в ходе общественных обсуждений координатор движения, депутат от блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Фракции «Армения» и «Честь имею», как и обещали, не участвуют в открывшейся сегодня, 12 сентября, осенней сессии парламента, бойкотируя заседания. Вместо этого они фактически объявили о новом формате политической борьбы – общественных обсуждениях с привлечением разных общественно-политических сил.