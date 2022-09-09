UNEC внедряет новшество: метод обучения Flipped Education

UNEC с нового учебного года внедряет новшество: занятия для избранных групп будут организованы соответственно методике обучения Flipped Education (перевернутое обучение).

Как заявили haqqin.az в вузе, главная особенность метода, применяемого в таких ведущих университетах мира, как Гарвардский, Калифорнийский, Ватерлоо, Бранстонский, в том, что задания готовятся в виде электронных ресурсов и представляются до начала урока. На уроке же идет процесс превращения полученных студентами знаний в практические навыки.

Электронные ресурсы включают в себя аудиозаписи лекций по темам, видеозаписи, где разъясняются вопросы по темам, анимации и презентации.