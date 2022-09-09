«Азеригаз» выслушает предпринимателей Сальяна
Производственное объединение «Азеригаз» совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса в рамках акции «Открытый микрофон» проведет очередную встречу с предпринимателями.
В пресс-службе ПО сообщили, что на этот раз встреча пройдет в Сальянском районе. Акция пройдет в селе Тазакенд 14 сентября с 11:00 до 12:00. Предприниматели могут воспользоваться возможностями акции «Открытый микрофон», чтобы высказать свои проблемы и предложения.
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