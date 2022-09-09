Расим Мамедов дал показания по делу Аваза Зейналлы: «Он не журналист, а преступник»

«Т.н. журналист, а на самом деле преступник Аваз Зейналлы на протяжении многих лет терроризировал меня, моих детей и членов семьи. Он различными путями шантажировал меня и членов моей семьи, вымогая деньги. В связи с этим я официально обращаюсь с жалобой», - заявил Расим Мамедов, которого цитирует собственный корреспондент haqqin.az.

Сразу после этого выступления слово взял гособвинитель, который выступил с ходатайством направить эту часть выступлений Расима Мамедова в Генпрокуратуру. Гособвинитель отметил, что Расим Мамедов должен быть допрошен в связи с новыми обстоятельствами, всплывшими в деле Аваза Зейналлы.

Расим Мамедов также обратился к судье и залу: «Аваз Зейналлы - это гнилое яблоко, упавшее с гнилого дерева».

Напомним, несколько дней назад haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, обрушившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.