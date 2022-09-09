Армия Украины в Харьковской области выходит к границе с Россией

Вооруженные силы Украины выходят к государственной границе с Россией на отдельных участках фронта в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов в понедельник, 12 сентября.

«Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ», - пишет он в телеграм.

В то же время «глава администрации Харьковской области» Виталий Ганчев объяснил отступление российских войск на харьковском направлении сохранением личного состава, поскольку численность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом была больше в несколько раз.