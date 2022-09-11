Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 15–16 сентября, и вновь предложит ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

По данным журналистов, Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны. Также Эрдоган повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции и сделает акцент на дипломатическом решении.

Кроме того, одним из главных пунктов повестки на предстоящей встрече лидеров будет функционирование "зернового коридора".