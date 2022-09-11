В Кремле ответили, доверяет ли Путин военному руководству России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, доверяет ли Владимир Путин военному руководству страны.
На вопрос журналиста, как президент РФ оценивает действия военного руководства России, учитывая контрнаступление Вооруженных сил Украины, Песков ответил, что «специальная военная операция» будет продолжаться до достижения всех поставленных в ее начале целей.
«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Пескова также попросили прокомментировать заявление Киева о нанесении Россией ударов по критической инфраструктуре Украины, а также вопрос, планируется ли в РФ мобилизация в связи с сообщениями из Киева о контрнаступлении украинских войск. «Оба этих вопроса не относятся к моей компетенции, оба вопроса относятся к компетенции Минобороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов по целям, а также по результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков в ходе брифингов. Оценки текущего состояния ситуации дает или Министерство обороны, или сам главнокомандующий», - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, ему докладывается о любых действиях российских военных. «Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал «на перегруппировку сил и средств в Украине».
«Президент находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции», - добавил представитель Кремля.