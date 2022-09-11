ОАО «Азеришыг» завершило работы в 4 селах Губинского района в рамках проекта реконструкции электросети в регионах Азербайджана. Работы продолжаются еще в двух селах.

По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», работы проводятся в рамках утвержденного в начале года инвестиционного проекта, предусматривающего полную реконструкцию электросети не менее чем в 100 населенных пунктах в регионах страны. Инфраструктуру обновляют в селах Тюляр Дюзю и Тюляр. Всего там будет установлено 7 комплектных трансформаторных подстанций, обновлено 6 километров ЛЭП 10 кВ и более 16 километров ЛЭП 0,4 кВ. Можно будет обеспечить бесперебойной и качественной электроэнергией 1000 жителей.

Реконструкция электросети уже завершена в селах Ашаги Тулекаран, Юхары Тулекаран, Сухтакяля и Эски-Игриг Губинского района. Всего в 4 селах с населением более 1000 человек установлено 7 комплектных трансформаторных подстанций, обновлено 7 километров ЛЭП 10 кВ и более 14 километров ЛЭП 0,4 кВ. Также заменены счетчики абонентов.

Как и в других населенных пунктах, где ведутся работы по реконструкции, электросеть в этих селах Губинского района была построена в середине прошлого века и завершила свой срок службы много лет назад. Как следствие, происходили частые перебои в подаче электроэнергии жителям.